بالصور خالد النبوى يستكمل مبادرته come TO Egypt من معبد فيلة

غادر النجم خالد النبوى، محافظة الأقصر متجهًا لأسوان، وحرص على زيارة معبد “فيلة” هناك، لاستكمال مبادرته التى بدأها سنة 2011، وهى “زوروا مصر”، حيث ارتدى تى شيرت مكتوبًا عليه من الأمام والخلف “come to Egypt”، فى إشارة منه لدعوة السياح من جميع أنحاء العالم للمجىء إلى مصر، ورؤية معالمها التى لا يوجد لها مثيل فى العالم بأكمله، ومؤخرًا سلك “النبوى” هذا الأمر فى “سيوة” والفيوم، حيث كتب على صفحته الخاصة على موقع التدوينات تويتر: “من الفيوم واحدة من أجمل بقاع الأرض” وهو مرتدى نفس “تى شيرت”.

وكان النبوى قد بدأ هذه المبادرة قبل 6 سنوات فى برلين، ويواصل حاليًا دعوته للسياح من جميع أنحاء العالم لزيارة مصر فى كل مكان سياحى بمصر يذهب إليه.

يذكر أن النجم خالد النبوى قد سافر إلى الأقصر ومنها إلى أسوان بصحبة أسرة مسلسله الجديد “واحة الغروب”، لتصوير أعداد من مشوف العمل التى تتضمنها أحداثه هناك، ويشارك فى بطولته كل من النجمة منة شلبى وسيد رجب وأحمد كمال وسلوى محمد على وناهد رشدى ورجاء حسين والأردنية راكين سعد واللبنانية كارول الحاج، إضافة إلى أحمد مجدى وخالد كمال وغيرهم، سيناريو وحوار مريم ناعوم وهالة الزغندى، وإنتاج جمال العدل، منتج فنى أحمد فاروق، وإخراج كاملة أبو ذكرى.



خالد النبوى يدعو السياح لزيارة مصر من معبد “فيلة” بأسوان



خالد النبوى يدعو السياح لزيارة مصر من أسوان



خالد النبوى يدعو السياح لزيارة مصر من أسوان



خالد النبوى يدعو السياح لزيارة مصر من معبد “فيلة” بأسوان



خالد النبوى يدعو السياح لزيارة مصر من أسوان

المصدر : مصر ناين