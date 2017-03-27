باحثون يبتكرون تقنية لإرسال مشروبك المفضل إلى أصدقائك عبر الإنترنت

توصل باحثون من كلية سنغافورة إلى وسيلة لإرسال المشروبات إلى أى شخص عبر الإنترنت، وأجروا التجربة باستخدام عصير الليمون ونجحوا فى مشاركته مع شخص أخرى عبر شبكة الإنترنت، إذ استخدم الفريق لأول مرة مؤسسات استشعار الألوان والحموضة للحصول على خصائص الشراب، ومن ثم إرسالها إلى وعاء ذكى يتصل بالانترنت ملىء بالماء، واستعانوا بمصابيح LED لإنتاج لون العصير، وبعض التقنيات لتوصيل مذاق الليمون إلى الطرف الأخر.

ووفقًا للموقع الأمريكى Engadget وكانت النتيجة مرضية إلى حد ما، لكنها ليست شبه استنساخ عصير الليمون تمامًا، فلم تصل عملية الاستنساخ الرقمى إلى نفس المذاق الحقيقى والطبيعى لليمون، إذ اختار الباحثون عصير الليمون لأنه بسيط وسهل نسبيًا فى عملية الاستنساخ.

وأظهر الباحثون أنه كان قريبًا من الحقيقى، لكنهم يأملون أن ينجحوا فى المستقبل فى استنساق مذاق عصير الليمون رقميا، كما يطورون “كوكتيل” من شأنه أن يحاكى رائحة مشروب، فالهدف النهائى من هذه التجارب هو إعطاء المستخدمين الفرصة لمشاركة أى مشروب عبر الإنترنت.

المصدر : مصر ناين