بالصور طلاب مدرسة ابتدائية بأشمون يروون تفاصيل إصابتهم بالتسمم

سادت حالة من الرعب بين الطلاب بمدرسة ال نجم الدين بقرية شعشاع الشوفة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية،عقب إصابة أعداد من الطلاب باشتباة بالتسمم عقب تناول أغذية من المدرسة والكنتين المتواجد بها .

وروى الطلاب تفاصيل الاصابة، واصدر ت علياء حمدى الطالبة بالصف الخامس الابتدائى ، أن الإصابة جائت عندما أكلوا من الكنتين “كاراتيه” وأصيبوا بالتهابات وقىء شديد عقب تناولهم “الكاراتيه”، وعلى الفور انتقلوا الى المستشفى .

وأضافت ندا سعيد منصور الطالبة بالصف الرابع الابتدائى، أن الاصابة جاءت عقب تناولهم الكاراتيه، واغلق مدير المدرسة الباب ومع الدخول والخروج، ومنع أولياء الأمور من الدخول .

وطالب أولياء الامور بان يتم محاسبة المقصرين وأن يتم تأمين الطلاب الى أن لا يتكرر السيناريو من جديد، واصدر حمدى سليمان، أحد أولياء الأمور أن المدارس لابد وأن يتم التأمين لها وأن يتم محاسبة أى مقصر ، وألا يمر الأمر دوان أن يتم التحقيق .

يذكر أن مدرسة أل نجم الدين الابتدائية كانت قد شهدت إصابة أعداد كبير من الطلاب عقب تناولهم وجبات من كانتين بالمدرسة، وتم نقلهم الى مستشفى اشمون السنة .





































































المصدر : مصر ناين