صحة الشرقية إنشاء وحدة حضانات بمركز طب الأسرة بالعباسية

تفقد الدكتور حسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة بالشرقية مركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية، وذلك اليوم الاثنين، ومركز طب الاسرة بقرية العباسة لمشوفة سير وانتظام العمل، يرافقه مدير إدارة الطوارئ ومدير الإدارة الهندسية ومشرفة الحضانات بالمديرية للوقوف على خدمات صحية جديدة وإنشاء وحدة للحضانات بالمركز، وكلف وكيل الوزارة الإدارة الهندسية بسرعة عمل الرسومات الهندسية والمقايسات اللازمة لإنشاء الوحدة متضمنة شبكة الغازات ومخارج الأكسجين لسرعة تنفيذ الأعمال وتوفير المؤسسات وتشغيل الوحدة فى القريب الالان .

وأشار وكيل الوزارة فى بيان، إلى أنه تم تشغيل العيادات الخارجية وخدمة الأخصائى فى بعض التخصصات الطبية بالمركز لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة ولتخفيف العبء على مستشفى أبو حماد المركزى .

كما تفقد مركز الحروق بمستشفى ههيا وحضر أثناء المرور السيد اللواء أشرف موافى سكرتير المساعد لمحافظة الشرقية وتم تفقد جميع أقسام المركز والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية لمرضى الحروق بصورة جيدة .