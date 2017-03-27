بالصور أبو ريدة ومجاهد وعامر حسين يرحبون بمنتخب توجو فى فندق

زارالباشمهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد عضو الجبلاية، وسنةر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، المنتخب التوجولى فى فندق الإقامة الخاص بهم بالإسكندرية قبل 24 ساعة على المباراة الودية التى تجمع الفريقين بكره باستاد برج العرب.

وحرص الثلاثى على الترحيب ببعثة توجو وتقديم التحية لهم، كما قام الوفد الثلاثى بتسليم رئيس بعثة توجو درع اتحاد الكرة المصرى.

وكانالباشمهندس هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد وسنةر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، حرصوا على التواجد بمقر إقامة المنتخب الوطنى ببرج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة المنتخب فى مباراته الودية مع توجو، كما حضروا المران الأخير الذى انتهى منذ قليل.

يذكر أن منتخب مصر حصل على المركز الثانى فى أمم أفريقيا الأخيرة بالجابون، بعدما فقد النهائى أمام الكاميرون.



أبو ريدة يسلم رئيس بعثة توجو الدرع



وفد اتحاد الكرة يزور توجو

المصدر : مصر ناين