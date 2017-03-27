محافظ الدقهلية يبحث استعدادات استقبال محصول القمح من الفلاحين

عقد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اجتماع لجنة القمح، بحضور اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية، والمهندس مختار الخولى السكرتير المساعد، والرقابة الإدارية والمرور والطرق والزراعة ومباحث ومديرية التموين، والإدارات المعنية لاستعراض الترتيبات النهائية لتوريد محصول القمح.

وقد أكد المحافظ فى بيان له على أن القمح قضية تأمين قومى، ويهم الدولة بمختلف قطاعاتها، ونتخذ كافة الإجراءات اللازمة وليس هناك مجال لوجود أخطاء فكل الإمكانيات متاحة.

كما شدد على مشوفة ضوابط التوريد التى تمنع التلاعب فى الكميات ومشوفة كاملة للصوامع والشون، ووجه بالتفتيش المستمر على أماكن التخزين للتأكد من عدم وجود أقماح مستوردة، أو قديمة والتأكد من جودة القمح، كذلك كلف مدير الإدارة السنةة للمرور بضبط المنافذ الحدودية للمحافظة، لمنع تهريب الأقماح.

ووجه المحافظ وتوفير الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة السير، خاصة فى أماكن توريد القمح، كما كلف القوى السنةلة بضرورة استيفاء شروط التأمين الصناعى داخل كافة الشون والصوامع، والتأكيد على تشغيل منظومة كاميرات المراقبة بها، والمرور اليومى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لمشوفة السلامة والصحة المهنية، وعرض تقرير أسبوعى.

وأشار إلى أن هناك من يجرى وراء لخلق ثغرات بالمنظومة للتربح من الفساد، وصناعة معاناة للمزارعين ولابد من العمل بكل جدية لسد كافة الثغرات أمام المنتفعين، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بالتلاعب بأقوات الشعب، أو إهدار موارد الدولة التى نوفرها لتقديم الخدمة للمواطنين.

المصدر : مصر ناين