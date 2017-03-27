بالصور وكيل صحة المنوفية تتابع حالة التلاميذ المصابين بالتسمم

زارت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى أشمون السنة للاطمئنان على صحة التلاميذ المصابين باشتباه التسمم من مدرسة آل نجم الدين الابتدائية بشعشاع الشوفة للمركز.

ورافق وكيل وزارة الصحة الدكتور معتمد يوسف مدير الإدارة الصحية، والدكتور سعيد العطار مدير المستشفى، الدكتور جمال عبد العزيز، الدكتورة نيرمين محمد اخصائى الأطفال، الدكتور سعيد محمد نائب الأطفال، الدكتور محمد النحاس مدير الصيدلة، قام بفتحية كامل مشرفة الطوارىء، خضرة طه مفتش التمريض بالمديرية، زينب محمود مدير ادارة التمريض، الدكتور سامى سعيد وكيل المستشفى.

واطمأنت وكيل وزارة الصحة على صحة الطلاب، مؤكدة أن الحالات مستقرة بشكل كبير وسيخرجون تباعا ابتداء من الآن.

يذكر أن مدرسة آل نجم الدين الابتدائية كانت قد شهدت إصابة أعداد كبير من الطلاب عقب تناولهم وجبات من الكانتين المتواجد بالمدرسة، وتم نقلهم الى مستشفى أشمون السنة.

وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ



وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ



وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ



وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ



وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ



وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ



وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ



وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ وكيل الوزارة تطمئن على التلاميذ

المصدر : مصر ناين