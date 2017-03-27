هيومن رايتس ووتش تطالب لبنان بالإفراج عن ناشط انتقد الرئيس

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين السلطات اللبنانية إلى الافراج عن الناشط أحمد امهز والتوقف عن ملاحقته، ل نشره على موقع فيسبوك انتقادات ضد سياسيين خصوصا الرئيس ميشال عون.

واصدر ت المنظمة فى بيان ان توقيف أمهز يندرج ضمن “نمط مقلق” يقضى “باعتاصدر كل من ينتقد المسؤولين الحكوميين”، مطالبة البرلمان اللبنانى بـ”إلغاء القوانين الغامضة والفضفاضة التى تجرّم حرية التعبير“.

تم توقيف أمهز فى 21 مارس ل انتقادات نشرها على موقع فيسبوك استهدفت الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اللبنانيين، وأحيل الشاب أمام قاضى التحقيق الاثنين بحسب أيمن مهنا، مدير مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز“.

وصرح مهنا لوكالة فرانس برس “انها المرة الاولى التى يودع فيها شخص السجن قبل محاكمته، وجراء ذلك نحن قلقون”، مضيفا “كما ان نقيب المحامين اوعز لمحامى (الدفاع) عدم الادلاء بمعلومات للاعلام“.

ويجرم قانون العقوبات اللبنانى اتهامات “القدح والذم والتشهير” بحق مسؤولين رسميين وقد تصل عقوبات المدانين باهانة الرئيس او العلم او رموز الوطن الى السجن سنةين، واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان هذه الاحكام “تتنافى مع التزامات لبنان الدولية إزاء حماية حرية التعبير“.

المصدر : مصر ناين