خروج التلاميذ المصابين بالتسمم من مستشفى أشمون العام

أعلنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحالات التى تعرضت للإصابة اليوم باشتباة التسمم خرجت من المستشفى السنة .

وسيطرت حالة من الفرحة الشديدة بين أولياء الامور عقب خروج التلاميذ من المستشفى، فى منتصف مطالبات بضرورة أن يتم محاسبة المقصرين .

وطالب أحد اولياء الأمور بتزويد مستشفى أشمون السنة بقسم للتسمم، الى أن يتم التسنةل مع أى حالات للتسمم، وأن يتم العلاج لها مباشرة، على ألا يتم تحويلها إلى شبين الكوم.

على الجانب الآخر، أكدالباشمهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه توجه إلى مدرسة آل نجم الدين، يرافقه أحمد جمال الدين وخالد النمر نائبى المركز، ومجدى رياض وجمال عبدالحميد مساعدا الرئيس لمعاينة المدسة، وتم أخذ العينات من الأطعمة وإرسالها إلى الغرفة المركزية بالقاهرة .