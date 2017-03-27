نبيل الحلفاوى يلقى كلمة فى احتفال اليوم العالمى للمسرح

احتفالًا باليوم العالمى للمسرح يلقى مجموعة من الفنانين كلمة اليوم العالمى للمسرح فى هذه الليلة، والتى كتبتها هذا السنة الفنانة الفرنسية ايزابيل هوبيرت،، حيث يلقى الفنان نبيل الحلفاوى الكلمة قبل عرض “المحاكمة” على المسرح القومى، كما يلقى أيضا كلمة الجمعية المصرية للمعهد الدولى للمسرح والتى كتبها الدكتور محمد عنانى، ويتم ذلك أيضا على جميع مسارح “البيت الفنى للمسرح”، قبل عرضها اليوم.

ويحتفل مسرح “ملك” بهذا اليوم أيضا بقام بفتح أبوابه للجمهور مجانا، حيث يقدم عروضه الفائزة بمهرجانات “المونودراما، فرق بلا مكان، العشرين دقيقة، فى يوم بعنوان، يوم مسرحى جدا”.

المصدر : مصر ناين