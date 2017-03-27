مرتضى منصور يجتمع بأعضاء مجلس الزمالك لحسم ملف المدرب الأجنبى

توجه بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى مقر مكتب مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، بالنادى الأبيض، لعقد اجتماع حسم ملف المدير الفنى الأجنبى المقرر توليه مهمة قيادة الفريق فى المرحلة الحالية خلفا لمحمد حلمى.

ويناقش مجلس الزمالك اسم المدرب الجديد بجانب تشكيل الجهاز المعاون النهائى، من أجل الاستقرار على شكل المرحلة المقبلة داخل الفريق الكروى بقلعة ميت عقبة.

يُذكر أن مفاوضات الزمالك مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى مهددة بالفشل، بينما يعد البرتغالى إيناسيو الأقرب لقيادة الفريق الأبيض.

المصدر : مصر ناين