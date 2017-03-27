محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بمدينة قها

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم الاثنين، لقاءه الأسبوعى للمواطنين بمدينة قها، وذلك فى إطار سعيه الدائم لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم وبناء جسر من الثقة بين المواطن والمسئول وعرض مطالب كل المواطنين بحرية تامة، وحضر اللقاء محمد أبو زيد ورشاد شكرى أعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ فى بيان له للمواطنين أنه جاء لهذا المكان من أجل خدمتهم والعمل على تحقيق مصالحهم وأنه سوف يقوم بحل مشاكل المواطنين، طالما كانت فى إطار قانونى، حيث قام المحافظ بتوفير أكشاك لبعض المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما اشتكى بعض الفلاحين من عدم الإعلان عن انتخابات جمعية قها الزراعية وقام المحافظ بتحويل الموضوع للشئون القانونية لدراسة المشكلة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أمر عشماوى وكيل وزارة التموين باستخراج بطاقة تموينية لمواطن اشتكى من إنه أنهى كل الإجراءات المطلوبة ولم يتم استخراج البطاقة التموينية له كما وافق على نقل موظفة من مستشفى إلى أخرى نظرا لظروفها الصحية، كما أمر أيضا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير كرسى متحرك لمعاق بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية.

فضلا عن قيام عشماوى بتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص كما وافق عشماوى على نقل بعض الطلاب من مدارس الى أخرى لجمع شمل الأسرة مادام هناك مكان متوافر لنقل الطالب للمدرسة الأخرى.