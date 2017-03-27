بالفيديو دموع لاعبى طائرة الأهلي بعد التتويج ببطولة أفريقيا للمرة الـ

انهمر لاعبو الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، فى البكاء عقب التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز على النجم الساحلى بنتيجة 3/1 فى النهائى بتونس، تعبيراً عن سعادتهم بالفوز.

ورفع لاعبو طائرة الأهلي المدير الفنى محمد مصيلحى، على الأعناق احتفالاً بقيادتهم للتتويج بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة.

وكان الأهلى قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على برج بوعريج الجزائرى بنتيجة 3 /1 أمس الأحد فى دور نصف النهائى، بينما تأهل الفريق التونسى بعد الفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 /2.

وتضم قائمة فريق الأهلى كلاً من: حسام يوسف وكريم فرج وأحمد قطب وأحمد سعيد والمحترف الأوكرانى رسلان، ومحمد عبد المنعم وأحمد حمادة وأحمد عبد العال وعبد اللطيف عثمان ومحمد عادل، وعبد الحليم عبو، ومحمد رمضان وشريف سعيد ومحمد معوض، ويرأس البعثة محمد جمال هليل رئيس مجلس الإدارة.

المصدر : مصر ناين