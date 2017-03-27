مباحث منيا القمح تضبط أبو الدشيش قبل ترويجه كيلو حشيش على عملائه

ألقى ضباط مباحث مركز واجبة منيا القمح بالشرقية، اليوم، القبض موظف بالشباب والرياضة بالمعاش، بحوزته بندقية خرطوش وقبل ترويجه 3 كيلو من مخدر الحشيش، بدائرة المركز، وتم نيابة منيا القمح برئاسة عمرو الأنور مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى السنة لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث منيا القمح، عن قيام ” سعيد م م ش” 63 سنة موظف بالشباب والرياضة بالمعاش، وشهرته أبو الدشيش ومقيم كفر الزقازيق القبلى، بترويج كمية من مخدر الحشيش.

وبعد إذن النيابة السنةة، والتحريات السرية، تمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح، وبرفقته النقيب محمد فؤاد معاون مباحث المركز، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع الكشف لفرع الجنوب من ضبط المتهم، بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات ومبلغ مالي،كمية من مخدر الحشيش تقدر بحوالى 3 كيلو، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12949 جنح المركز.

المصدر : مصر ناين