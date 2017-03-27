السويد تحاكم سوريا بتهمة تنفيذ هجوم ضد مركز شيعى

يواجه أحد المشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش الارهابيه، المحاكمة فى السويد بتهمة ارتكاب “جريمة ارهابية” والتخريب العمد ضد مركز ثقافى شيعى فى مالمو ثالث أكبر المدن السويدية، كما أعلن مدعون سنةون الاثنين.

وبحسب القرار الاتهامى فان المتهم السورى الجنسية (30 سنةا) والذى ينتمى الى مذهب السنة رمى فى 11 أكتوبر، قنبلة حارقة على مقر المركز الثقافى الشيعى ما تسبب باندلاع حريق فى الوقت الذى كان أعداد من الاشخاص يحتفلون باحدى المناسبات الشيعية.

واصدر الادعاء فى القرار ان الرجل “ارتكب جريمة ارهابية، وهذا التخريب كان يمكن ان يتسبب بأذى فعلى للدولة السويدية“.

وذكر الادعاء ان “نية الفعل كانت اثارة الذعر باسم تنظيم داعش الارهابيه لدى الناس، وفى هذه القضية لدى المسلمين الشيعة، ولم يتسبب الهجوم باصابات بشرية، اما اصلاح الأضرار فى المبنى المستهدف فقد تكلف مليون كورون سويدى (حوالى 113 الف دولار). وأدرجت الحادثة من قبل البيت الأبيض ضمن لائحة تتضمن 78 “هجوما ارهابيا” لم تحظ بتغطية اعلامية مناسبة فى الاعلام.

المصدر : مصر ناين