محافظ سوهاج يحيل موظفى التأهيل الاجتماعى للمعاقين بجرجا للنيابة الإدارية

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج موظفى مكتب التأهيل الاجتماعى للمعاقين بمدينة جرجا للنيابة الإدارية، وذلك ل وجود مخالفة إدارية تتشبه فى عدم غلق محاضر الجلسات بدفاتر شهادات التأهيل بتاريخها ما يدعو للتلاعب بالشهادات.

وقرر المحافظ نقل مدير مكتب التأهيل ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لوجود تقاعس فى تنفيذ قرارات الغلق الإدارى لأعداد من المنشآت والكافتريات غير المرخص لها وذلك تطبيقا للقانون.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بمدينة جرجا، حيث تفقد مدخل مدينة جرجا الرئيس، وكلف بسرعة رفع مستوى النظافة والتجميل بشوارع المدينة.

وأوضح المحافظ عن أسفه الشديد لسوء مستوى النظافة داخل مقر إدارة جرجا التعليمية مطالبا المسئولين بالارتقاء بمستوى المبنى وتوفير سبل الراحة لموظفى الإدارة الى أن يتمكنوا من أداء واجبهم وكلف المشوفة الميدانية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف بالإدارة.

كما تفقد خلال إدارة التضامن الاجتماعى وكلف مدير الإدارة بالتيسير على المواطنين وتلبية طلباتهم، كما تفقد السجل المدنى بجرجا ومنطقة جنوب سوهاج للتأمين الصحى والتقى أعدادا من المواطنين للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم بتلك المصالح وكلف برفع مستوى النظافة وغسيل الأرصفة ومقاعد الانتظار بمحيط تلك الأماكن وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين المترددين، وتفقد أيضا شارع الإمام الطبرى وكلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا برفع مستوى النظافة بالشارع وغسيل الأرصفة وإزالة الأكشاك المخالفة، وتشكيل لجنة لمراجعة كل تراخيص المحلات الموجودة بالشارع.

واختتم عبد المنعم جولته التفقدية بموقع إنشاء كوبرى جرجا العلوى على السكة الحديد، وأظهر أنه تم الانتهاء من أعمال زرع الخوازيق بالشوارع التى يمر بها الكوبرى، وبداية مرحلة إنشاء القواعد تمهيدا للبدء فى عملية إنشاء جسم الكوبرى الكوبرى الذى سيساهم فى حل أزمة المرور وفك التكدس بمدينة جرجا.

المصدر : مصر ناين