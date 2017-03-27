سجن باكستانى فى ألمانيا بتهمة التجسس لحساب إيران

أدين رجل باكستانى فى ألمانيا الاثنين، بتهمة التجسس لحساب إيران وإجراء كشف عن أهداف محتملة يمكن أن يستهدفها الحرس الثورى الايرانى بهجمات.

وحكم على المتهم ويدعى مصطفى حيدر سيد-نقفى (31 سنةا) بالسجن اربع سنوات وثلاثة أشهر بعد ادانته ب”العمل لصالح جهاز استخبارات خارجي”، بحسب متحدثة باسم محكمة برلين العليا.

وثبت لدى المحكمة انه تجسس “ضد المانيا وبلد اخر عضو فى الحلف الاطلسي” هو فرنسا لحساب فيلق القدس، ذراع العمليات الخارجية فى الحرس الثورى الايرانى.

واصدر ت المتحدثة أن سيد-نقفى جمع ملفات حول اهداف محتملة لهجمات ومن بينها نائب المانى هو رئيس سابق لمنظمة المانية اسرائيلية، واستاذ اقتصاد فرنسى ألمانى.

وعثر المحققون على ملفات مفصلة حول الرجلين وتحركاتهم اليومية إضافة إلى مئات الصور ولقطات الفيديو، واصدر المحققون امام المحكمة ان الملفات احتوت على تفاصيل عن منزلى الرجلين ومكانى عملهما ومختلف الطرق المؤدية اليهما، ومعلومات عن حراس الامن وكاميرات المراقبة ومراكز الواجبة القريبة.

المصدر : مصر ناين