صبحي سنان يقاضى غرفة صناعة السينما ومحمد مراد

قام الموزع اللبنانى صبحى سنان برفع دعوى قضائية تحمل رقم ٧١/٣٦٨٦٢، ضد غرفة صناعة السينما، متهمًا إياها ومجلس إدارتها بعدم الحيادية، بل وطالبها بدفع تعويض مالى، الأمر الذى اعتبره أعداد كبير من المنتجين تجاوزًا فى حق الغرفة، بل وتجاوزات غير مقبولة من الموزع اللبنانى.

وجاءت الدعوى التى قدمها “سنان” ضد الغرفة، ل قيامها بإصدار قرار بحظر التسنةل معه من جانب المنتجين في مصر، وهذا يرجع لارتفاع حجم المديونيات المطالَب بها من المنتجين في مصر، وأخذت الغرفة القرار لحماية الصناعة من تجاوزاته، حيث اشترى أعدادًا من الأفلام من بعض المنتجين وقام ببيعها ولم يسلم ثمنها، فشبه ا تجاوزت مديونته لدى المنتج محمد مراد، مليون دولار.

‎وطالب المنتج محمد مراد وزير الصناعة وكل المسئولين عن حماية القرار التاريخى لغرفة صناعة السينما، بوقف التسنةل مع أى شخص تسول له نفسه بالتلاعب وعدم دفع مستحقات المنتجين.



قرار غرفة صناعة السينما بوقف التسنةل مع الموزع اللبنانى صبحى سنان



صبحى سنان يقاضى غرفة صناعة السينما

المصدر : مصر ناين