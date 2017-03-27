وزير الخارجية الأردنى قضية فلسطين ستكون على رأس أولويات القمة العربية

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى للأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطنى الفلسطينى وعلى خطوط الرابع من يونيو سنة 1967 استنادًا إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها.



جاء ذلك خلال لقاء الصفدى نظيره الفلسطينى رياض المالكى مساء اليوم الاثنين، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمّان)، حيث كشفا الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام وآخر التطورات.

وأشار الصفدى إلى أن القضية الفلسطينية التى يعتبرها الأردن جوهر الصراع فى المنطقة ويشكل حلها مصلحة وطنية أردنية عليا ستكون على رأس أولويات القمة، مستعرضا مع نظيره الفلسطينى بهذا الصدد استعدادات القمة والمواضيع التى تناقشها.



كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة للتسنةل معها.



من جانبه، أوضح الوزير الفلسطينى عن تقدير بلاده لمواقف الملك عبد الله الثانى الداعمة لهم والجهود التى يبذلها لإقامة الدولة الفلسطينية ودوره فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف والذود عنها.

المصدر : مصر ناين