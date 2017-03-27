ضبط عاطلين في بلبيس قبل ترويجهم جرام هيروين بمنيا القمح

ألقي ضباط مباحث مركز واجبة بلبيس بالشرقية، اليوم الإثنين، القبض علي 3 عاطلين، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل، بحوزتهم 150 جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجه بمنيا القمح، وتم التحفظ علي المضبوطات، تحت تصرف النيابة السنةة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية، للرائد أحمد متولي رئيس مباحث بلبيس، يفيد قيام كل من ” عمرو ع ع” 33 سنة عاطل و” خالد ا م” 38 سنة عاطل و” مصطفي م أ م” 25 سنة، بترويج كمية من الهيروين.

بعد إذن النيابة السنةة، تم عمل كمين للمتهمين، بمعرفة كل من النقباء أحمد حشيش وإسلام الشناوي وإسلام عمارة، معاوني مباحث بلبيس، برئاسة الرائد أحمد متولي، وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع الكشف الجنائي لفرع الجنوب، وتم ضبط المتهم أثناء قيادتهم سيارة ربع نقل بحوزتهم 150 جرام هيروين ومبلغ مالي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17155 جنايات بلبيس.