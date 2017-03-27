وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي يوجه رسالة لنجله سليم بخط يده

حرص وليد سليمان، نجم هجوم الأهلي والمنتخب الوطنى، على توجيه رسالة لابنه سليم بخط يده خلال زيارته لمقر “اليوم السابع”، والتى تعرف خلالها على آلية العمل داخل الجريدة ودار حديث جانبى بين نجم الأهلي ومحررى المؤسسة حول أبرز القضايا على الساحة الكروية والفترة المقبلة له مع القلعة الحمراء.

وليد سليمان يوجه رسالة لابنه

وكتب وليد سليمان لابنه “ربنا يخليك ليا وأشوفك أحسن لاعب فى مصر فى النادى الأهلي”، مشددا أنه يتمنى أن يتمتع نجله بموهبة كروية.



رسالة وليد سليمان لنجله سليم

وليد سليمان يكشف سر إصابته

وكشف وليد سليمان عن حقيقة الإصابة التى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام بيدفيست الجنوب أفريقى، التى جمعتهما الأحد الماضى فى جوهانسبرج، بدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى غادر على إثرها ملعب اللقاء، موضحًا أنه شعر بإصابة مزدوجة، بشد فى العضلة الخلفية وعضلة السمانة.

وليد سليمان يتلقى عروضاً للرحيل

وأكد وليد سليمان أنه تلقى بالفعل أعدادًا من العروض الخارجية، لكنه لم يناقشها ل تركيزه الشديد مع الفريق، ورغبته فى إنهاء مسيرته بين صفوفه، مشددًا على أن الأهلي كيان كبير، وأى لاعب يتمنى التواجد بين صفوفه، مشيرًا إلى أن ارتباطه بالأهلي أهم لديه من أية عروض، خاصة فى ظل جرى وراء الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى نحو استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا، والحفاظ على لقب الدورى.

المصدر : مصر ناين