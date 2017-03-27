الآلاف يشيعون جنازة الخفير النظامى المتوفى على يد مجهولين بدمياط

شيع مساء اليوم الاثنين الآلاف من أهالى البصارطة بدمياط جنازة الخفير نظامى الذى توفى صباح اليوم بعد أن أطلق مجهولون النيران عليه أثناء مباشرة عمله، وهتف المشيعون القصاص القصاص. وطالبوا بالقصاص العادل للشهيد ممن قتلوه.

كان ملثمون قد قاموا اليوم بإطلاق أعيرة خرطوش على مسعود عبد الله وشهرته حازم الأمير خفير نظامى بقرية البصارطة، أثناء تجوله بالشوارع بدراجته البخارية، وتم نقله لمستشفى دمياط السنة حيث دخل غرفة العمليات فى حالة خطرة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله إلى مشرحة المستشفى التخصصى.

وأكد شهود عيان من أهالى القرية أن وراء الواقعة ملثمين قاموا برصد تحركات الخفير ويقودون دراجة بخارية ثم قاموا بإطلاق النيران عليه.