مرتضى منصور وزير الرياضة رفض دعم يد الزمالك وأبو رجيلة رئيسا لبعثة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادى الأبيض سيتولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد بقلعة ميت عقبة، فى كأس السوبر الأفريقى المقرر أن يقام بين الأهلي والزمالك، فى شهر أبريل المقبل بالمغرب، والذى يتأهل بطلها إلى كأس العالم للأندية.

وأضاف مرتضى منصور، خلال اجتماعه بفريق اليد اليوم، أنالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رفض دعم فريق اليد، وطلب منه أن يعلن رفضه قائلاً: “مش عارف دى رسالة مشفرة لمين.. بس الحمد لله عندنا فلوس وإن شاء الله الزمالك هيرجع منصور ويتوج الفريق باللقب ويتأهل لكأس العالم للأندية”.

المصدر : مصر ناين