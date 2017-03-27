أبو الغيط يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا تطورات أوضاع المنطقة العربية

التقى الأمين السنة لكلية الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، مع “ميخائيل بوجدانوف”، المبعوث الخاص للرئيس الروسى لمنطقة الشرق الأفى منتصف وشمال إفريقيا ونائب وزير خارجية روسيا، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب والذى عقد فى إطار التحضير للقمة العربية الـ28 التى تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غد الأربعاء .



وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين السنة للكلية العربية، بأن اللقاء شهد تناول آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية، خاصة ما يتعلق بالأزمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن وتطورات القضية الفلسطينية.

وأظهر “عفيفى ” أن المسؤول الروسى استعرض المواقف الروسية فى هذا الصدد، خاصة ما يرتبط بتطورات الاتصالات التى تجريها روسيا مع الأطراف المختلفة المعنية بالأزمة فى سوريا، وما يتعلق بالجهود التى تبذل لتثبيت وقف إطلاق اللهيب بشكل دائم من خلال المفاوضات الجارية فى هذا الشأن فى العاصمة الكازاخية “الآستانة”، إضافة إلى الاتصالات الروسية مع المبعوث الأممى “دى ميستورا” بهدف دعم مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية.

وأضاف “عفيفي” أن “أبو الغيط” أعاد التأكيد للمسؤول الروسى على ثوابت وعناصر المواقف العربية من القضايا والأزمات المختلفة التى تشهدها المنطقة، وذلك اتساقا مع ما صدر فى هذا الشأن من قرارات عن كلية الدول العربية والتى يستلزم الأمر أن يأخذها الجانب الروسى فى الاعتبار، مع الإشارة إلى أهمية وجود تواصل مستمر بين روسيا والكلية العربية حول هذه القضايا والأزمات، خاصة الأزمة السورية، أخذا فى الاعتبار أن هناك إطار مؤسسى قائم بالفعل للتشاور والتعاون بين الطرفين يتجسد فى منتدى الحوار العربي- الروسى والذى انعقد مؤخرا اجتماعه الوزارى فى العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” فى يناير الماضي.

المصدر : مصر ناين