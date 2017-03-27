ضبط طن دقيق و طن ردة خشنة مخالفة بالمنوفية

أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن إدارة الطب الوقائى بإدارة السادات الصحية شنت حملة مكبرة لضبط المخالفين والقضاء على المخالفات.

وأظهر ت وكيل الوزارة أن الحملة تمكنت من ضبط 25 طن دقيق و41 طن ردة خشنة مخالفة للشروط رغم قرار الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية بقفل أحد المطاحن بمدينة السادات، وذلك بالتنسيق مع الواجبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويله إلى النيابة السنةة – وفى بيان صحفى – أكدت وكيل وزارة الصحة أن الحملات تأتى فى إطار توجيهات محافظ المنوفية لمواجهة أى مخالفات.

المصدر : مصر ناين