منتخب المحليين يحافظ على تقدمه بهدفين أمام بنين بعد مرور دقيقة

مرت 75 دقيقة من عمر مباراة المنتخب الوطنى للمحليين بقيادة هانى رمزى، على استاد الدفاع الجوى أمام منتخب بنين، فى إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب، المقرر لها أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين المقرر إقامته فى كينيا 2018، بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما عمرو مرعى فى الدقيقة 32 ومحمود متولى فى الدقيقة 56.

وبدأ منتخب المحليين المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد فى حراسة المرمى، وحسين الشحات وأحمد سامى ومحمود علاء ومحمد حمدى، ونور السيد ومحمود متولى وهشام محمد وإبراهيم حسن وناصر ماهر وعمرو مرعى.

وشهدت بداية المباراة حماسا من جانب المنتخب الوطنى، فى محاولة لخطف مبكر، وأرسل حسين الشحات عرضية متقنة فى الدقيقة الثانية لكنها مرت خارج الملعب، كما حصل نور السيد على إنذار فى الدقيقة 9 ل التحامه بقوة مع أحد لاعبى بنين، وفى الدقيقة 10 كاد الضيوف يسجلون الهدف الأول من غزوة من ناحية اليسار وتمريرة داخل منطقة الجزاء صوبها المهاجم البنينى فى اتجاه مرمى محمد عواد لكنها تمر بجوار القوائم بغرابة شديدة، وفى الدقيقة 14 سدد حسين الشحات تصويبة قوية فى اتجاه مرمى بنين تصدى لها الحارس على مرتين.

وفى الدقيقة 23 أهدر إبراهيم حسن هدفا لمنتخب مصر، بعدما سدد كرة قوية مستغلا تمريرة حريرية من حسين الشحات، فى اتجاه مرمى بنين لكنها تمر بجوار القائم.. وفى الدقيقة 32 سجل عمرو مرعى مهاجم الفراعنة الهدف الأول لمنتخب مصر للمحليين من مشوفة لكرة عرضية هيأها له زميله حسين الشحات ليضعها مرعى بسهولة داخل شباك الضيوف، لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثانى أجرى الجهاز الفنى تغييرين بنزول محمد عنتر على حساب إبراهيم حسن، وعماد السيد على حساب محمود عواد، وفى الدقيقة 56 سجل محمود متولى الهدف الثانى للفراعنة من كرة عرضية من ناحية اليسار بأقدام محمد حمدى الظهير الأيسر، ليضعها متولى فى شباك بنين بسهولة.

وفى الدقيقة 61 أجرى منتخب مصر التغيير الثالث بخروج عمرو مرعى صاحب الهدف الأول ونزول خالد قمر، وشهدت الدقيقة 72 فرصة للضيوف لهز شباك الفراعنة لكن مهاجم بنين سدد كرة ضعيفة فى يد عماد السيد.

المصدر : مصر ناين