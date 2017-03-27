وزير خارجية فلسطين نتائج القمة العربية معروفة مسبقا والمواطن أصيب

اصدر وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إن نتائج القمة العربية معروفة مسبقاً، وهناك حالة من اليأس لدى المواطن العربى عند الحديث على القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه لا يوجد ترجمة حقيقية لقرارات القمة على أرض الواقع.

وأضاف “المالكى” خلال حواره ببرنامج “بتوقيت القاهرة” الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر فضائية “on live“، أن قرار القمة العربية جميلة ولكن ليس لها انعكاسات على أرض الواقع وهذا الأمر يتكرر كل سنة مع القمة العربية.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تحولت بشكل دفع كل دولة للكشف عن مصالحها سواء العربية أو الأجنبية، كما أن جميع الالتزامات السياسية والمالية تجاه القضية الفلسطينية قد تغيرت، مؤكداً أن فلسطين تدفع ثمناً كبيراً نتيجة هذه التغيرات.

المصدر : مصر ناين