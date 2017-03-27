وزير الشباب يهنئ فريق طائرة الأهلى لفوزه ببطولة إفريقيا

هنأ وزير الشباب والرياضة،الباشمهندس خالد عبد العزيز، النادى الأهلى لفوز فريق الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا بعد تغلبه على فريق النجم الساحلى التونسى ١/٣ فى تونس.

وكتب عبد العزيز فى تدوينة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” قوله: “تهنئة للنادى الأهلى لفوز فريق الكرة الطائرة ببطولة إفريقيا بعد تغلبه على فريق النجم الساحلى التونسى ١/٣ فى تونس.. مبروك للاعبين والجماهير والجهاز الفنى والإدارى والطبى ومجلس الإدارة.. تحيا مصر”.



نص تدوينة وزير الشباب والرياضة

المصدر : مصر ناين