حسام غالي يدعم بطولة العالم للاسكواش من خلال حملة متوقفش الكورة عندك

حرص الكابيتانو حسام غالي، كابتن النادي الأهلي علي دعم بطولة الجونة للإسكواش وبطولة العالم للسيدات التي تقام أبريل المقبل، من خلال المشاركة في حملة “متوقفش الكورة عندك“.

واستلم حسام غالي الكورة من رامي رضوان،وبالفعل غالي “موقفش” الكورة وقام بتمريرها للاعبي المنتخب الوطني، رمضان صبحي جناح نادي ستوك سيتي الإنجليزي وعمر جابر المدافع الأيمن لنادي بازل السويسري.

وحرص أكثر من نجم على المشاركة في حملة «متوقفش الكرة عندك» أبرزهم أحمد حسن وحازم إمام وعمرو شبانة و نور الشربيني وغيرهم من نجوم الرياضة ، بالإضافة إلي الكثير من الفنانين والإعلاميين ومن ضمنهم بشري، ورامي رضوان وهند رضا.





المصدر : مصر ناين