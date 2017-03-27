محافظ دمياط يلتقى مدير المرور لبحث مشكلات التكاتك والتاكسى

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إجتماعا اليوم العقيد خالد عمارة مدير إدارة المرور بدمياط بحضور اللواء سامي حموده السكرتير السنة لمحافظة دمياط واللواء ممدوح طه السكرتير السنة المساعد للمحافظة والمهندس فرج حواس مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

و كشف محافظ دمياط مع مدير إدارة مرور دمياط أعداد من الموضوعات التي تهم الشارع الدمياطي شبه موضوع المحاور المرورية الجديدة ومشاكل التكاتك وسيارات التاكسي. و أكد مدير مرور دمياط للمحافظ انه تجري الان الدراسات الفنية للمحاور المرورية الجديدة استعدادا لاعتمادها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكلف محافظ دمياط مدير إدارة مرور دمياط بضرورة تكثيف الحملات المرورية وفرض الانضباط داخل مواقف مدينة الزرقا خاصة موقف التكاتك بالمدينة اعتبارا من بكره الثلاثاء والتأكيد علي أحد ضباط وحدة مرور الزرقا بالتواجد بمواقف التكاتك من الساعة السابعة صباحا وحتي الساعة السابعة مساء لفرض الانضباط بالموقف. و شهد موقف تكاتك الزرقا خلال الفترة الماضية حالة من عدم الانضباط أدت إلي وقوع عدة حوادث داخل هذا الموقف.

كما أصدر محافظ دمياط تكليفات فورية لمدير إدارة مرور دمياط بضرورة إلزام سائقي سيارات التاكسي بنطاق المحافظة بعدة ضوابط منها الالتزام التام بوضع وثيقة تعارف “كارت تعريف” بالسائق يتم وضعها علي التابلوه امام الراكب الامامي و خلف مقعد السائق علي ان تشمل وثيقة التعارف علي اسم السائق رباعي وصورة شخصية له ورقم السيارة ورقم الرخصة واسم صاحب السيارة ورقم التليفون الخاص به مع إعطاء مهلة 15 يوما تبدأ من اليوم لتنفيذ ذلك. وأكد محافظ علي مدير إدارة مرور دمياط بتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين وتوقيع غرامات علي عدم الملتزمين بوضع كارت التعريف.

المصدر : مصر ناين