بالصور مدرسة التمريض تفتح ليلاً من أجل زيارة وزير التنمية المحلية

تفقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، مساء اليوم، الاثنين، مستشفى الرمد بمدينة أسوان، وزار اليوم الدراسى بفصول التمريض داخل المستشفى ليلاً، رغم انتهاءه من الساعة الواحدة ظهراً.

واضطرت إدارة المدرسة إلى صرف طلاب فصول التمريض صباح اليوم، الاثنين، ثم إعادتهم مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة مساء، واضطر الطلاب للانتظار الى أن جاءهم الوزير فى حوالى الساعة السابعة مساءً، لحضور تفقد الوزير للفصول.

رافق الوزير فى جولته، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.



وزير التنمية المحلية يتفقد مستشفى الرمد



وزير التنمية المحلية يدخل فصول التمريض



مدرسة تقام بفتح أبوابها ليلاً



وزير التنمية المحلية يتفقد معمل المدرسة