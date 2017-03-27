لماذا امتنعت نانسى عجرم عن غناء أغنية للأم فى عيدها الماضى؟

سبب واحد منع نانسى عجرم عن المشاركة فى عيد الأم الماضى من غناء أغنية للأم فى عيدها الماضى الذى وافق 21 مارس، وهو ألبومها الجديد المقرر إصداره خلال أيام قليلة ويحمل اسم “حاسة بيك”.

نانسى التى تحرص على الغناء فى أغلب المناسبات خاصة الأمور التى تلمس القلوب، لم تستطع أن تُقدم على هذه الخطوة التى كانت قاب قوسين أو أدنى أن تحدث، إلا أن حسابات السوق لها وضع آخر، حيث إن إصدار أغنية منفردة لها مهما كان موضوعها يؤثر على ألبومها الجديد بشكل مباشر من حيث الدعاية والتسويق للأغنية وأشياء أخرى، جراء ذلك حرصت نانسى على طرح أغنية شبه “عم بتعلق فيك” منفردة وبعيدة بفترة عن الألبوم “يناير الماضى”، وأجلت فكرة الغناء للأم فى عيد الأم القادم.

يُذكر أن ألبوم نانسى عجرم سيحمل عنوان “حاسة بيك”، والذى تتعاون فيه مع الشعراء محمد رفاعى وخالد تاج الدين والملحن خالد عز والشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، إضافة إلى الملحن الكبير وليد سعد والموزعين الموسيقيين طارق مدكور وأحمد إبراهيم وهادى شرارة.

المصدر : مصر ناين