محافظ سوهاج يكلف رئيسى الوحدة المحلية بأخميم بإزالة التعديات على الأراضى

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بشارع مختار الشريف المتفرع من نجع سليمان حمد , وقرر وقف أعمال إنشاء أحد العمارات السكنية بمدخل الكوبرى العلوى الجديد بنجع سليمان حمد وذلك ل التعدى على الأراضى الزراعية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ بمركز أخميم وشدد على ضرورة منع التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين وإزالة تلك التعديات فورا .

وتفقد المحافظ أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة محيط موقف السرفيس بمدينة ناصر حيث يتم إعادة تأهيل الأرصفة ودهان السور المحيط بالموقف ورفع القمامة والإشغالات, وشوف أعمال إشاء بوابات للمشاه للتيسير على المواطنين ،وكلف الوحدة المحلية لحى شرق بوضع مبردات مياه داخل الموقف لخدمة السائقين والمواطنين المترددين على الموقف.

وعلى جانب آخر شدد محافظ سوهاج على مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة جميع التعديات الموجودة على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية بقرى المركز وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه بإقامة سور حول المصرف الموجود بمدخل المدينة لحماية السيارات والمارة ، ومنع وقوع الحوادث ، على أن يتم رفع مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسة والفرعية داخل مدينة المنشاة، وكذلك الإستعداد لنقل أهالى منطقة السماكين إلى العمارات الجديدة والإنتهاء من توصيل عدادات الوزارة والمياه ، على أن تقوم شركة الوزارة بسرعة الإنتهاء من اعمال توصيل الكابلات الكهربائية الى المحولات لتغذية الوحدات السكنية.

وأظهر المحافظ أن الدولة تجرى وراء جاهدة بكل أجهزتها للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة أهالى المناطق العشوائية ونقلهم إلى وحدات سكنية ذات طابع حضارى.

المصدر : مصر ناين