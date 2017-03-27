بالصور المنتخب يختتم استعداداته لتوجو وحوار خاص بين أبو

اختتم المنتخب الوطنى تدريباته استعدادا للقاء الودى الدولى مع توجو، المحدد له الساعة السادسة من مساء الغد باستاد الجيش المصرى ببرج العرب.

وأدى المنتخب مرانه الأخير بالملعب الرئيسى الذى تقام عليه المباراة تحت قيادة الجهاز المساعد للمدير الفنى المكون من أسامة نبيه وفنتا وانطونيوس وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى، نظرا لسفر المدير الفنى كوبر للقاهرة لمشوفة مباراة منتخب المحليين مع بنين، وكان تدريب المنتخب الأخير خفيفا، ركز فيه الجهاز المعاون على اللمسات الخططية التى يخوض بها المنتخب اللقاء.

الجدير بالذكر أنالباشمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، وأحمد مجاهد وسنةر حسين حرصوا على مشوفة المران لمؤازرة المنتخب، وحرص أبو ريدة على الاطمئنان من عصام الحضرى على اللاعبين قبل مباراة الغد.



أبو ريدة مع إكرامى والسعيد

أبو ريدة والحضرى يتحدثان

جانب من المران

محمد صلاح يستعد للتمرين

مران المنتخب

المصدر : مصر ناين