قبل يومين من الإعلان عنه معلومات توضح كل ما تحتاج

بعد أقل من يومين ستكشف شركة سامسونج عن هاتفها المنتظر جلاكسى S8 ونسخته الأكبر جلاكسى S8+، وقد شهدت الفترة الماضية ظهور العديد من التسريبات حول الهاتفين الجديدين، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات والتسريبات التى توضح كل ما نحتاج معرفته عن الهاتفين الجديدين.

1- المواصفات الداخلية

من المنتظر المنتظر أن يأتى جلاكسى S8 بشاشة 5.8 بوصة Super AMOLED بدقة عرض 1440×2960 بيكسل، مع وجود شرائح معالج Snapdragon 835 أو Exynos 8895 ثمانى النواة، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، فضلا عن كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل وأمامية 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى وجود مستشعر بصمة الإصبع فى البعض الخلفى على يمين الكاميرا، وهو مدعوم ببطارية 3000mAh، ولعل الفارق الوحيد بين جلاكسى S8 وS8+ يتركز فى الشاشة الأكبر، حيث يأتى الأخير بشاشة 6.2 بوصة، وبطارية 3500mAh بداخله.

2- أعداد نسخ الهواتف

كشف تقرير حديث من موقع NAVER، أن الشركة الكورية الجنوبية ستنتج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من الهاتف الذكى الجديد بشكل مبدئى، ومن بين الـ 10 ملايين وحدة سيتم إنتاج نحو 4.7 مليون فى شهر مارس و7.8 مليون وحدة فى أبريل من هذا السنة، لكن لا توجد أى معلومات إذا كانت نسخة جلاكسى S8 + ستكون بين تلك الخطة أم لا.

3- أبرز المميزات

وكشفت تقارير أن سامسونج ستدعم الهاتفين بمستشعر بصمة الإصبع وماسح قوى لقزحية العين، فضلا عن مستشعر للتعرف على الوجه، مع ميزة المساعد الشخصى الجديد بيكسبى، وميزة مقاومة الماء والغبار.

4- ألوان الهاتف

من المقرر أن تشمل الألوان الجديدة كلا من “الأزرق المرجانى – البنفسجى – الأسود الغامق – الفضى”.

5- سعر الهاتف

من المنتظر ألا تكون هنالك تغييرات كبيرة فى أسعار جلاكسى S8، ومن المرجح أن يأتى بسعر يتراوح بين 650 إلى 700 دولار للنموذج الأساسى، بينما النموذج الآخر سيأتى بسعر يتراوح بين 750 إلى 800 دولار.

المصدر : مصر ناين