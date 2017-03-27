ضبط رئيس جمعية ونجله لنصبهما على المواطنين وبيع أراضى ملك للدولة

نجح ضباط الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بفى منتصف وشرق الدلتا فى القبض على رئيس مجلس إدارة جمعية مصر روسيا للأراضى الصحراوية الكائنة بشارع المتحف ثان طنطا ونجله لقيامهما بالنصب على المواطنين وتمليكهم أراضى شوفة للدولة، بمناطق العلمين و6 أكتوبر فى المقابل مبالغ مالية كبيرة وعثر بحوزتهما على عقود وأوراق تمليك ومبلغ نصف مليون جنيه.

كانت عدة بلاغات قد وردت للمقدم أسامة حتاتة رئيس فرع الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بفى منتصف وشرق الدلتا، والمقدم محمود سامي وكيل الإدارة، والمقدم سامح كيشار والمقدم محمد طلال مفتشا الإدارة بقيام رئيس مجلس إدارة جمعية مصر روسيا للأراضى الصحراوية بشارع المتحف ثان طنطا بالنصب عليهم وبيع أراضى ملك الدولة لهم على أنها ملكهم فى المقابل مبالغ مالية، واكتشفوا عقب ذلك أن الأراضى وضع يد ملك الدولة ولا يحق التصرف فيها أو بيعها.

وكثف رجال الإدارة التحريات حول المتهمين التى كشفت قيامهما ببيع قطع أراضى كل قطعة مساحتها 25 فدان بتكلفة 25 ألف جنيه وقاموا ببيع مساحات كبيرة وتحصلوا على مبالغ مالية كبيرة من المجني عليهم ، كما تبين أن الأراضى ملك الدولة وتم وضع اليد عليها ولا يحق التصرف فيها وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم عقود وأوراق تمليك ومبلغ نصف مليون جنيه ، وجارٍ عرضهم على النيابة السنةة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين