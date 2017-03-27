هانى رمزى راض عن الأداء أمام بنين وهناك لاعبون حجزوا

أبدى هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، رضاه عن أداء فريقه أمام بنين اليوم التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما عمرو مرعى ومحمود متولى، مشيدا بالتزام اللاعبين بالتعليمات وتحقيق أقصى فائدة من المباراة.

واصدر رمزى، فى تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء، إن الشوط الأول شهد إتاحة أكثر من فرصة للاعبى فريقه، لكنهم لم ينجحوا فى استغلالها بالشكل الأشبه مبديا رضاه عن الفوز بهدفين.

وشوف رمزى أن هناك لاعبين حجزوا أماكنهم فى التشكيل الأساسى ل مستواهم الجيد، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد منح فرصة لأكثر من لاعب، خاصة فى معسكرات أبريل ومايو المقبلين. يذكر أن منتخب المحليين خاض أول مباراة ودية أمام بنين اليوم بالدفاع الجوى.

المصدر : مصر ناين