حبس شخص استولى على مبالغ من مواطنين نظير إيهامهم بتخصيص أراض لهم بأسيوط

أمرت النيابة السنةة بأسيوط بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على أعداد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، نظير إيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراض استصلاح زراعى بمحافظة الوادى الجديد بأسعار مخفضة .

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأموال السنةة يفيد ورود بلاغ لمباحث الإدارة من أعداد من الأشخاص بقيام “أ.أ ع” 40 سنة، معلم مقيم مركز البدارى بأسيوط، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على تخصيص أراضى استصلاح لهم بمحافظة الوادى الجديد إلا أنهم لم يتحصلوا على أى أراض وبمطالبته رفض رد المبالغ المالية إليهم.

وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط المباحث بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة تبين قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالاستيلاء على أموالهم فى المقابل توفير قطع اراضى استصلاح من خلال جمعية.

وباستهداف أماكن تواجد المتهم وعمل عدة أكمنة تمكنت القوات من ضباط المتهم وعُثر على 20 صورة بطاقة رقم قومى ببيانات العديد من المواطنين، وبعرض المتهم على النيابة السنةة، التى باشرت تحقيقاتها قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.