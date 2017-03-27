الأرصاد الجوية زيادة احتمالات عودة ظاهرة النينيو فى جنوب أفريقيا

اصدر ت هيئة الأرصاد الجوية فى جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إن احتمالات تكون نمط مناخى يدخل ضمن ظاهرة النينيو خلال الأشهر القليلة المقبلة ارتفعت إلى حد كبير.

وتجلب ظاهرة النينو مناخا جافا على جنوب أفريقيا فى العادة. واعتبرت الظاهرة فى السنة الماضى السبب الرئيسى لموسم قحط ضرب المواسم الزراعية وزاد من آثار التضخم وكبح النمو الاقتصادي.

واصدر ت هيئة الأرصاد الجوية عن ظاهرة النينيو فى التوقعات الشهرية التى تتضمن معلومات عن خمسة أشهر مقبلة “ينصح السنةة بمشوفة جميع تطورات الطقس، وتعافت جنوب أفريقيا جزئيا الى أن الآن من آثار ظاهرة النينيو السابقة.

وأظهر مسح أجرته رويترز وشمل خمسة تجار ومحللين يوم الجمعة إن من المتوقع أن يحصد المزارعون هذا الموسم كمية من الذرة تزيد بنحو 84 فى المئة عما تم حصده فى السنة الماضى بفضل زيادة الأمطار.

وقدرت لجنة تقدير المحاصيل الحكومية الموسم بحوالى 14.35 مليون طن لدى إعلان تنبؤاتها يوم الثلاثاء بينما كانت فى السنة الماضى 7.78 مليون طن.





المصدر : مصر ناين