مرتضى منصور يقرر مد اجتماع مجلس الزمالك ساعة لحسم اسم المدرب الجديد

أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجتماعه الطارئ الذى عقد مساء اليوم، فى مكتبه بقلعة ميت عقبة، وقرر رئيس النادى مد الاجتماع لمدة 24 ساعة مقبلة مع إمكانية عقد جلسة نهائية بكرهً الثلاثاء.

وحضر اجتماع الزمالك الطارئ جميع أعضاء المجلس باستثناء شريف منير حسن عضو المجلس، حيث ناقش خلاله مجلس الإدارة المفاضلة بين الفرنسى آلان جيريس والبرتغالى إيناسيو لتولى أحدهما مهمة تدريب الزمالك فى المرحلة المقبلة خلفا لمحمد حلمى.

وطرح مرتضى منصور خلال الاجتماع توصية اللجنة الفنية للنادى، بجانب آخر تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع الثنائى جيريس وإيناسيو.

المصدر : مصر ناين