اللجنة الفنية للزمالك تفضل جيريس عن إيناسيو لتدريب الفريق

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن توصية اللجنة الفنية للنادى خاصة فاروق جعفر نجم الفريق الأسبق، جاءت بضرورة التعاقد مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى، لتولى تدريب الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة خلفاً لمحمد حلمى.

وعرض مرتضى منصور على مجلس الزمالك تلك التوصية لمناقشتها بشكل نهائى، خاصة أن المفاوضات قد وصلت لمراحل متقدمة مع الثنائى جيريس والبرتغالى إيناسيو.

كما أخطر مرتضى منصور، شريف إسلام مدير لجنة التعاقدات بالنادى، أنه عندما يستقر المجلس على اسم سيخطره للتواصل مع وكلاء المدربين لحسم أمر التعاقد مع أحدهما.

المصدر : مصر ناين