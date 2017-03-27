ملك الأردن يبحث مع المبعوث الرئاسى الروسى آخر التطورات الإقليمية

كشف العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، مع المبعوث الرئاسى الروسى الخاص للشرق الأفى منتصف وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوبكرهنوف، آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمي، اليوم الاثنين – أن اللقاء استعراض المستجدات الراهنة فى المنطقة، خصوصا عملية السلام، والجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، وتطورات الأزمة السورية.

كما استقبل العاهل الأردنى، قائد القيادة التحويلية لمنظمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) الفريق أول دينس ميرسير والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض علاقات التعاون والشراكة بين المملكة والحلف.



ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمي، اليوم الاثنين، فقد تناول اللقاء – الذى حضره الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات – التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، خصوصا الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع فى العراق وليبيا، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية فى محاربة خطر الإرهاب.

المصدر : مصر ناين