قافلة الإصحاح البيئى بجامعة القناة تعالج حالات بقرية أبو صوير بالإسماعيلية

نظمت إدارة القوافل بكلية القناة قافلة للإصحاح البيئى زارت خلالها قرية أبو صوير البلد بالإسماعيلية، وتم علاج أكثر من 704 حالات مرضية، و1640 حالة بيطرية، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى، وذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى للأسبوع البيئى الخامس، الذى تنظمه كلية قناة السويس خلال الفترة من 26 الى أن 30 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الكلية ، والدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ.

واصدر عمرو كشك مدير سنة مشروعات البيئة والمشرف على القافلة إنه شارك فى القافلة 6 كليات هى الطب البشرى، والطب البيطرى، والصيدلة، وطب الأسنان، والزراعة، والتمريض، حيث شملت تخصصات الطب البشرى، والأطفال.

وأجرت الكشف على 110 لعيادة العظام، و80 لعيادة النساء، و73 لعيادة الجلدية، و70 لعيادة الرمد، و70 لعيادة طب الأسرة، و6 لعيادة الجراحة و25 لعيادة المسالك، و53 لعيادة الأنف والأذن، و114 لعيادة الباطنة، و30 لعيادة الأسنان، وقام أطباء الطب البيطرى بإجراء الكشف، وتقديم الأدوية لأكثر من 1640 حالة بيطرية، جاءت معظمها ما بين الطيور والدواجن والماعز والعجول.

كما قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بتقديم الإرشاد الزراعى لأهالى القرية عن طريق تنظيم ندوة فى الإرشاد الزراعى عن العفن الهبابى فى أشجار المانجو، وكيفية مكافحته، وتم تقديم المبيدات الحشرية وسم الفئران للوقاية من الحشرات والقوارض وذلك بالمجان.

واصدر محمد على رئيس قرية أبو صوير البلد، إنه تم الإعلان عن القافلة منذ أكثر من ثلاثة أيام، وعمل الدعاية اللازمة التى تليق باسم الكلية ، وذلك أدى إلى الإقبال عليها، والقرية يصل تعدادها لأكثر من 60 ألف نسمة، وتمتاز بزراعة الخضراوات.

المصدر : مصر ناين