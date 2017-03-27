باكستان وجنوب أفريقيا توقعان اتفاقية تعاون عسكرى

وقعت باكستان وجنوب أفريقيا، اتفاقية دفاعية من شأنها تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين، وذلك خلال مراسم عقدت فى وزارة الدفاع الباكستانية بمدينة روالبندى فى إقليم بنجاب شمال شرق البلاد.



وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين – أن الأستقرار ية الموقعة بين البلدين تتضمن شراء معدات عسكرية، وتدريب للقوات المسلحة، وتعزيز التعاون الدفاعى تحت إشراف لجنة عسكرية ثنائية.



وأوضح ت وزيرة الدفاع وشئون المحاربين القدامى لجنوب أفريقيا، نوسيفى مابيسا نكاكولا، عن الاهتمام فى أن تحصل بلادها على المقاتلات الحربية الباكستانية من طراز “جيه إف-17 ثاندر”، وطائرات “موشاشك الخارقة” لأغراض التدريب، بين معدات عسكرية أخرى.



وأشارت الصحيفة إلى أن نكاكولا وافقت أيضا على لجنة مزدوجة تشرف على تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.



ومن جانبه، اصدر وزير الدفاع الباكستانى خواجه آصف، إن باكستان تعزز علاقاتها مع الدول الصديقة شبه جنوب أفريقيا من خلال اتفاقيات التعاون العسكري، وبذلك تقلص اعتمادها على دول الغرب.

وخلال الاجتماع، تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الوضع التأمينى الإقليمى بشكل سنة.

المصدر : مصر ناين