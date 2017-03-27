منتخب المحليين يواجه الجزائر وديا فى يونيو المقبل

كشف هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام الجزائر فى شهر يونيو المقبل، فى إطار الاستعدادا لمواجهة المغرب فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين 2018.

كما أظهر المدير الفنى فى تصريحات لقناة “أون سبورت” أن المنتخب سيشارك فى دورة تايلاند فى شهور يوليو المقبل، وسيلعب 3 مباريات مهمة فى هذه الدورة، وستشهد هذه الدورة مشاركة اللاعبين الأساسيين للفراعنة قبل مواجهة المغرب، موضحا أن أمامه فرصة لتجربة لاعبين جدد فى أبريل ومايو المقبلين.

وأبدى رمزى رضاه عن أداء فريقه أمام بنين اليوم التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما عمرو مرعى ومحمود متولى، مشيدا بالتزام اللاعبين بالتعليمات وتحقيق أقصى فائدة من المباراة.

المصدر : مصر ناين