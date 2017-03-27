سيدة الجمعيات الوهمية تتهم زوجها بالإستيلاء علي مليون جنيهاً

حررت ربة منزل، المعروفة بإسم سيدة الجمعيات الوهمية محضر تتهم زوجها بالإستيلاء علي مبلغ مليون ومائة ألف جنيهاً بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

وتلقي اللواء صلاح الدين حسان، مدير تأمين قنا، إخطاراً من الرائد محمد عبد الجبار، رئيس مباحث مركز الوقف شمال يفيد بتحرير فايزه.ع 33 سنة محضر رقم 531 اداري الوقف تتهم زوجها حماده.ح بالإستيلاء علي مبلغ مليون ومائه ألف جنيه.

يذكر أن المتهمة تم الافراج عنها في قضيه توظيف أموال اليوم بعد أن تم اتهامها من قبل مواطنين بالاستيلاء علي أموال بلغت 6 مليون جنيه في شكل جمعيات.

حرر محضر بالواقعة ، وأمر العميد محمد هندي مدير المباحث، بتحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة السنةة لتولى التحقيقات.

المصدر : مصر ناين