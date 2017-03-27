السودان وبوركينا فاسو يوقعان وثيقة للتعاون المشترك فى مختلف المجالات

وقع السودان وبوركينا فاسو، على وثيقة تعاون مشترك فى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يعزز أواصر العلاقة التاريخية بينهما، بجانب استمرار التعاون والتنسيق بين وزارتى الدفاع والمؤسسات التأمينية والواجبية فى البلدين.



ووقع الوثيقة عن السودان الرئيس عمر البشير، وعن بوركينا فاسو الرئيس روك مارك كريستيان.

وأصدر السودان وبوركينا فاسو – فى ختام المباحثات الثنائية – بيانًا مشتركًا، اليوم الاثنين، عبّرا فيه عن رغبتهما فى دعم العلاقات وتبادل المنافع، وتنسيق المواقف معًا فى المحافل الدولية والإقليمية.

ورحب الرئيس السودانى – فى مؤتمر صحفى مشترك عقد اليوم بمطار الخرطوم الدولى قبيل مغادرة الرئيس روك مارك – بقرار رئيس بوركينا فاسو بسحب قواته من “اليوناميد” بدارفور، مؤكدًا دعم السودان وتقديمه للمواد اللوجستية الكافية لسحب القوات.



وأشار البشير إلى أن بوركينا فاسو لعبت دورًا كبيرًا فى سلام دارفور، وأن الزيارة تعد دفعة قوية للمواصلة فى علاقات التعاون، موضحًا أن السودان يتطلع إلى مشروع الربط الحديدى بين داكار وبورتسودان إحياءً للعلاقات القديمة مع بوركينا وغيرها من الدول الإفريقية.



من جانبه، أثنى الرئيس البوركينى على تجربة الحوار الوطنى بالسودان، وقدرته على إحداث وفاق شامل يمكن أن يكون نموذجًا لإفريقيا فى كيفية حل قضاياها مهما تعقدت.

المصدر : مصر ناين