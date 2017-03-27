بالصور أوركسترا الشباب والرياضة يجرى بروفات الاستعداد لحفل لطفى

يجري حاليًا الاستعدادات النهائية لحفل الفنان التونسى الكبير لطفي بوشناق الذي يقدمه في افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثانية السبت المقبل تحت رعايةالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.





كما يجرى على قدم وساق الاستعدادات والبروفات النهائية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه بمصاحبة ومشاركة 100 شاب وفتاة من خريجى المعاهد وكليات التربية الموسيقية من 27 محافظة مصرية ليشاركوا الفنان لطفي بوشناق حفل الافتتاح المقرر إقامته السبت القادم 1 أبريل 2017.





يذكر أن الدكتورة آمل جمال سليمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية تشوف بنفسها البروفات ليكون الحفل جاهزًا ليوم الافتتاح.





مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ينطلق السبت المقبل 1 أبريل ويستمر الى أن التاسع من نفس الشهر برئاسة شرفية للفنانة سميحة أيوب ويرأسه الفنان والمخرج مازن الغرباوي وتديره الفنانة وفاء الحكيم.

المصدر : مصر ناين