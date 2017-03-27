مجلس جامعة دمياط يوافق على منح درجات دكتوراة و درجة ماجستير

انعقد اليوم الاثنين مجلس كلية دمياط بجلسته رقم (80) بقاعة الاجتماعات بالإدارة السنةة للكلية ، برئاسة الدكتور ممدوح نعمة الله رئيس الكلية ، وحضور نواب رئيس الكلية ، وعمداء الكليات، وأمين سنة الكلية ، كما حضر المجلس من الخارج الدكتور ممدوح صوفان – رئيس الكلية الأسبق.

ورحب رئيس الكلية بعمداء الكليات ونواب رئيس الكلية والدكتور ممدوح صوفان عضو المجلس من الخارج والدكتورة ناهد خضير المكلفة بملف كلية التمريض وتم عرض الطلبات الخاصة بتجهيزات كلية التمريض طبقا لما رأته لجنة القطاع.

كما تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة الالتزام بالخريطة الوقتية لعقد اجتماعات مجالس الكليات، وذلك الى أن يتسنى إرسال الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الكلية قبل موعد الجلسة بوقت كافى.

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وأصدر المجلس العديد من القرارات، يأتى أهمها الموافقة على منح درجة دكتوراه الفلسفة لـ (10) بكليات الكلية ،الموافقة على منح درجة الماجستير لـ (12) بكليات الكلية .

كما تمت الموافقة على تعين 2 أستاذ مساعد بكليات الكلية و تعين (3) مدرسين بكليات الكلية .

المصدر : مصر ناين