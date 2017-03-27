محافظ الوادى الجديد يتفقد إجراءات التوطين فى قرى الشب بمركز باريس

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرى الشب الشوفة لمنطقة درب الأربعين، اليوم الاثنين، حيث تفقد المزارع والمجمعات السكنية التى تم إنشائها ورافقه فى الجولةالباشمهندس عادل عباس رئيس مركز باريس وأعداد من القيادات التنفيذية، كما شوف إجراءات توطين قرى الشب على مساحة 3150 فدانًا، وتم الانتهاء من توطين القرية الأولى على مساحة 910 أفدنة وتضم 10 آبار.

وتفقد المحافظ المشروعات الخدمية كمحطة تنقية المياه والمخبز، كما والتقى بأعداد من المواطنين من أهالى القرية واستمع لمطالبهم، والتى تضمنت توفير ماكينة إنارة للقرية، وتبين أنها موجودة بالفعل فى القرية وتحتاج إلى موقع لتشغيلها بمعرفة الهيئة السنةة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وجارى إنشاء مأوى لها تمهيدا لتشغيلها.

ووافق المحافظ على نقل السماد من مركز باريس إلى قرى الشب لحين انتهاء الموسم الزراعى.